Как работает «мобильный ЦИК» в Киевском районе Донецка

Жители Донецка продолжают участвовать в референдуме. Они часто вовлекаются в процесс самостоятельно, но некоторым из них, например, пожилым людям, не хватает сил добираться до участков голосования. Здесь на помощь приходят «выездные» работники ЦИК. Сегодня они активно работают в Киевском районе города, где проживает много людей преклонного возраста.