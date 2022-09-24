Как работает «мобильный ЦИК» в Киевском районе Донецка

Жители Донецка продолжают участвовать в референдуме. Они часто вовлекаются в процесс самостоятельно, но некоторым из них, например, пожилым людям, не хватает сил добираться до участков голосования. Здесь на помощь приходят «выездные» работники ЦИК. Сегодня они активно работают в Киевском районе города, где проживает много людей преклонного возраста.
Один из жителей Киевского района города захотел проголосовать, встретившись с работницей ЦИК на машине. Несмотря на дождь и небольшой сумбур, он все-таки решил отдать свой голос.
«Вот в таких условиях приходится за нашу любимую Россию голосовать. На ходу. Но все равно все за, и ждем быстрейшего мира», — рассказал журналистам мужчина и оперся на кузов своей машины, в салоне которой оформляли его голос.
К людям, пребывающим дома, «мобильный ЦИК» выдвигается в сопровождении бойца ДНР с автоматом. Корреспондент предупредил, что подобную ситуацию не стоит понимать как «голосование под дулом пистолета», ведь военные лишь охраняют бюллетени и сотрудников.
Отметим, что 23 сентября на территории ДНР начался референдум по вступлению республики в состав России. Аналогичное голосование также стартовало в ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Оно продлится еще несколько дней, до 27 сентября.