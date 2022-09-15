«ПОКОЛЕНИЕ. Time»: провести отпуск в России или отдохнуть за бугром?

Пока в страну постепенно возвращаются холода, жители России пытаются ухватиться за теплые деньки и возможность провести отпуск. Одни летят в еще доступные южные страны, другие остаются на Родине и отдыхают на отечественных курортах. Вопрос о том, где же все-таки лучше — дома или в гостях — обсудили актриса театра и кино Евгения Осипова и блогер Тимур Цыренов.
Нередко отпуск россиян проходит в их родных городах. Нежелание менять привычные условия, материальное положение или же планы, не выходящие за границу: людей многое мотивирует отдыхать у себя дома, однако для Евгении Осиповой это принципиальный момент. Деятель культуры убеждена: отводить душу нужно на той земле, где она родилась.
Дни безмятежности актриса проводит или у себя, в родной Туле, или на Черном море, в курортном городе Геленджике. Это место женщина считает уникальным, чего только стоят красоты местных водопадов и гор! Осипова рассматривает и Север России. Например, ее муж и сын недавно побывали в Пятигорске, прекрасном Санкт-Петербурге и живописной Карелии.
Иное мнение высказал блогер Тимур Цыренов. Молодой человек знает о достоинствах российского отдыха и все-таки предпочитает проводить время за рубежом. Причиной своего выбора он называет «дикий» характер отечественных курортов, уточняя, что его не привлекает способ обустройства тех же пляжей [часто они бывают каменные или гальковые] и «простенький сервис отелей».
Более веским поводом для отдыха за бугром парень называет подешевевший доллар. Сегодня, по словам Тимура, трехдневная поездка в Сочи обходится дороже, чем недельная — в Турции. В то же время многие туристические страны теперь недоступны для российского туриста. Иные государства настолько усложнили получение визы, что сама поездка будет стоить дешевле.
Со своей стороны, Евгения Осипова замечает, что текущий курс доллара — лишь везение, которое ранее не было доступно россиянам при отдыхе за границей. Сравнивать, по мнению актрисы, нужно разнообразие поездки и ее естественность. Москва, например, лучше в плане ресторанов, доступности культуры и местного менталитета.
Какие еще плюсы и минусы отпуска за границей назовут герои программы, сравнивая его с отдыхом в России, вы узнаете в новом выпуске проекта ФАН «ПОКОЛЕНИЕ. Time».