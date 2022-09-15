«ПОКОЛЕНИЕ. Time»: провести отпуск в России или отдохнуть за бугром?

Пока в страну постепенно возвращаются холода, жители России пытаются ухватиться за теплые деньки и возможность провести отпуск. Одни летят в еще доступные южные страны, другие остаются на Родине и отдыхают на отечественных курортах. Вопрос о том, где же все-таки лучше — дома или в гостях — обсудили актриса театра и кино Евгения Осипова и блогер Тимур Цыренов.