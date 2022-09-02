В Киеве «спрятали» бюст Михаила Булгакова

Киев, 2 сентября. Сотрудники музея Михаила Булгакова в Киеве закрыли черной пленкой бюст писателя на фасаде здания. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Бюст просто закрыли в связи с войной, как и памятник. Так же как и памятники другим писателям», — заявила одна из работниц музея.
Она добавила, что это не связано с призывом Национального союза писателей закрыть музей русского писателя и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. В Союзе писателей считают, что Булгаков «яростно ненавидел» и порочил Украину, а также был «идеологом русского мира».
При этом бюст Кошица, также представленный на фасаде здания, не заклеен черной пленкой. В музее также собирают средства на помощь ВСУ.
«Мы не знаем, как оно будет. Пока работаем. Надеемся, что не закроют. Но мы люди маленькие… Не знаю, кому в голову взбрело закрыть музей. Но им не нужен Булгаков, им нужно само здание», — отметили сотрудники музея.
Ранее местные СМИ сообщили, что с корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакову.
На фоне кризиса на Украине и некоторых других странах продолжается война с памятниками и другими атрибутами культуры, направленная на «уничтожение всего русского». Так, в странах Балтии ведется демонтаж советских памятников.