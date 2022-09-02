В Киеве «спрятали» бюст Михаила Булгакова

Она добавила, что это не связано с призывом Национального союза писателей закрыть музей русского писателя и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица. В Союзе писателей считают, что Булгаков «яростно ненавидел» и порочил Украину, а также был «идеологом русского мира».