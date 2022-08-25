Власти ЦАР объявили о добровольной сдаче 70 боевиков

Банги, 25 августа. После нескольких месяцев переговоров завершилась операция по разоружению 70 боевиков в префектуре Мбому.
Процесс сдачи занял три дня. Радикалы добровольно сложили оружие. Вооруженные силы ЦАР (FACA) изъяли 61 автомат и более 500 патронов.
Каждый сдавшийся представитель бандформирований в ЦАР получает одежду, одеяло и обувь. Кроме того, правительство выплачивает им пособие в размере 66,5 тысячи франков.
Операции по добровольному разоружению посредством просветительской деятельности являются инициативой президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Они проводятся с 2018 года согласно Национальной программы программе по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR).
Ранее в рамках DDRR более 1000 центральноафриканцев получили гражданскую специальность. Подобным образом власти страны борются с увеличением численности бандформирований.