Глава МИД Ирана: иностранное вмешательство привело к увеличению количества террористов в Африке
Бамако, 25 августа. Появление террористических группировок в странах Азии и Африки стало результатом вмешательства иностранных сил во внутренние дела суверенных государств. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Соответствующее заявление дипломат сделал на пресс-конференции в Бамако. Абдоллахиян встретился с коллегой, главой внешнеполитического ведомства Мали Абдулаем Диопом.
Иранский политик настаивает на принципе невмешательства. Он уверен, что страны Азии и Африки сами решат внутренние проблемы:
«Мы считаем, что следует оставить инструментальное применение терроризма в стороне и предоставить странам возможность действовать самостоятельно».
Радикальные группировки остаются главной угрозой для населения Мали. Их активность значительно возросла после военного провала Парижа. С 2014 года бывшая метрополия проводила в регионе операцию «Бархан». Однако иностранный контингент не смог справиться с боевиками.
Ранее пресс-секретарь правительства Мали Абдулай Маига подчеркнул, что вывод французских сил из страны улучшил ситуацию в области безопасности. Он напомнил, что активизация джихадистов на континенте стала результатом вмешательства коллективного Запада во внутренние дела Ливии.