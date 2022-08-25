Алена Жигалова назвала причину травли Филиппа Киркорова со стороны украинцев

Журналистка Алена Жигалова напомнила, что некоторое время назад исполнитель Филипп Киркоров уехал на отдых в США – именно там на артиста накинулись разгневанные украинцы. Провокационное поведение уроженцев соседней страны блогер назвала неслучайным.
Жигалова заявила, что украинцы специально занимаются «травлей» публичных личностей и русскоязычных артистов. В этот раз их гнев пал на Киркорова.
«До него докапываются мужик с бабой, которые начинают над ним издеваться и обзывать. Нужно отдать железной выдержке поп-короля. Он шел и не замечал никого», – отметила журналистка.
Жигалова обратилась к другим звездам российской эстрады и посоветовала брать пример с Киркорова, который не теряет свое достоинство и не ведется на подобного рода провокации.