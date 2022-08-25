В Москве побит температурный рекорд 1988 года

Температурный рекорд 34-летней давности побит в Москве 25 августа, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Столбики уличных термометров на главной метеостанции ВДНХ к полудню показали +30,3 градуса. Таким образом был превышен температурный максимум дня 1988 года: тогда в российской столице было зафиксировано +29,3 градуса.
МЧС России ранее предупредило москвичей об аномальной жаре до 29 августа. Среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов. Спасатели советуют горожанам проявлять осторожность и пить больше воды.