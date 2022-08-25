Мураховский рассказал о возможных причинах замедления спецоперации ВС РФ на Украине

По его словам, Россия стала реже применять боевую авиацию и тяжелую бронетехнику при выполнении поставленных задач, передает РБК. Эксперт подчеркнул, что российские войска, по его наблюдениям, не проводили дальние авианалеты уже несколько месяцев. Мураховский также указал на бережное отношение и острожное применение тяжелых боевых машин на поле боя.