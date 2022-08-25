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Мураховский рассказал о возможных причинах замедления спецоперации ВС РФ на Украине

Армия
Мураховский рассказал о возможных причинах замедления спецоперации ВС РФ на Украине

Замедление спецоперации российских войск на Украине могло произойти по двум причинам, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, Россия стала реже применять боевую авиацию и тяжелую бронетехнику при выполнении поставленных задач, передает РБК. Эксперт подчеркнул, что российские войска, по его наблюдениям, не проводили дальние авианалеты уже несколько месяцев. Мураховский также указал на бережное отношение и острожное применение тяжелых боевых машин на поле боя.

«Она появляется только в финальной стадии, зачищает окопы. То есть мы видим один — максимум три танка на позициях, прежде чем они зачистят окопы и перейдут в наступление», — рассказал он.

Ранее в Германии заявили, что Киеву нужно принять правду о потере Донбасса и забыть о наступлении на Херсон, передает телеканал «360».

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