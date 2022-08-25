Инвестиционные фонды пытаются заработать на экономическом кризисе в Италии

Рим, 25 августа. Крупные инвестиционные фонды предсказывают экономические проблемы Италии, обусловленные политической нестабильностью и зависимостью страны от поставок российских энергоносителей.
Как сообщает издание Financial Times, крупнейшие хедж-фонды начали скупать итальянские облигации государственного займа в ожидании роста процентных ставок по ним. Журналисты отмечают, что уровень продаж облигаций ГКО со сроком погашения 10 лет приближается к объемам, которые наблюдались в разгар финансового кризиса 2008 года и достиг 39 млрд евро.
По мнению обозревателей, действия инвесторов обусловлены растущими экономическими трудностями из-за резкого роста цен на природный газ в Европе, вызванного сокращением поставок из России, а также напряженной политической ситуацией в связи с приближающимися выборами.
«Это наиболее уязвимая страна с точки зрения того, что происходит с ценами на газ, и политическая ситуация здесь сложная», — отмечает директор по инвестициям BlueBay Asset Management Марк Даудинг.
Инвесторы также считают Италию одной из наиболее уязвимых стран к решению Европейского центрального банка свернуть свои программы стимулирования путем повышения процентных ставок и прекращения покупок облигаций, которые поддерживали обширный долговой рынок страны.
Дополнительным фактором нестабильности экономисты считают предстоящие парламентские выборы. Ожидается, что в результате голосования пост премьер-министра может занять лидер партии евроскептиков «Братья Италии» Джорджа Мелони. Инвесторы считают, что новое правительство может пересмотреть детали финансируемого ЕС плана восстановления Италии на сумму 200 млрд евро, и другие реформы.
На фоне этого доходность итальянских долговых бумаг выросла до 3,7%, что на 2,3% выше, чем у ГКО Германии. В случае, если итальянское правительство начнет размещать новые облигации, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный ростом стоимости энергоносителей и увеличением социальных расходов, доходность бумаг будет расти и дальше.
Один из крупных инвесторов сообщил Financial Times, что покупки итальянских облигаций находятся на пике, поскольку многие инвесторы намереваются заработать за счет растущих ставок.