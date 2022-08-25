Инвестиционные фонды пытаются заработать на экономическом кризисе в Италии

На фоне этого доходность итальянских долговых бумаг выросла до 3,7%, что на 2,3% выше, чем у ГКО Германии. В случае, если итальянское правительство начнет размещать новые облигации, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный ростом стоимости энергоносителей и увеличением социальных расходов, доходность бумаг будет расти и дальше.