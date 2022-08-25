Встреча промышленников с губернатором Свердловской области прошла в Екатеринбурге

На встрече представителей Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области с губернатором региона Евгением Куйвашевым члены президиума СОСПП предложили реализовать ряд социальных инициатив. В частности обсуждались кадровый вопрос в IT-сфере и улучшение качества жизни в малых городах.
Председатель совета директоров компании «СКБ-Контур» рассказал об инициативе по созданию в регионе акселератора IT-компетенций. Реализация этого проекта позволит объединить возможности правительства Свердловской области, региональных предприятий, IT-компаний и вузов для переподготовки кадров, передает издание «Время Пресс». По оценкам Министерства экономического развития области, в ближайшее время предстоит переобучить около 300 тысяч человек.
Генеральный директор «Brozex Group» Вячеслав Борзовский отметил, что в Свердловской области уже реализуется ряд совместных инициатив бизнеса и власти в социальной сфере. Например, в регионе строятся школы на основе государственно-частного партнерства. Необходимо также распространять опыт такого сотрудничества на строительство объектов здравоохранения. Социальная ответственность бизнеса — это насущный вопрос, особенно в небольших городах.