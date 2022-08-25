Встреча промышленников с губернатором Свердловской области прошла в Екатеринбурге

Председатель совета директоров компании «СКБ-Контур» рассказал об инициативе по созданию в регионе акселератора IT-компетенций. Реализация этого проекта позволит объединить возможности правительства Свердловской области, региональных предприятий, IT-компаний и вузов для переподготовки кадров, передает издание «Время Пресс». По оценкам Министерства экономического развития области, в ближайшее время предстоит переобучить около 300 тысяч человек.