Форум «Подростки 360» прошел в Приморье

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина оценила значение и цели мероприятия во Владивостоке.
По словам Щербины, в ходе масштабного форума «Подростки 360», который впервые состоялся во Владивостоке, специалисты со всей России обсудили важные темы трудоустройства и профессиональной ориентации несовершеннолетних, обеспечения их цифровой безопасности, повышения медиаграмотности, а также профилактики семейных конфликтов, сообщает ИА PrimaMedia.
Мероприятие внесло важный вклад в сплочение сообщества специалистов, занимающихся социализацией и поддержкой подростков, поиском путей повышения эффективности работы с проблемными несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. Отметим, что форум был организован правительством Приморского края.