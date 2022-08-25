Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Форум «Подростки 360» прошел в Приморье

Общество
Форум «Подростки 360» прошел в Приморье

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина оценила значение и цели мероприятия во Владивостоке.

По словам Щербины, в ходе масштабного форума «Подростки 360», который впервые состоялся во Владивостоке, специалисты со всей России обсудили важные темы трудоустройства и профессиональной ориентации несовершеннолетних, обеспечения их цифровой безопасности, повышения медиаграмотности, а также профилактики семейных конфликтов, сообщает ИА PrimaMedia.

Мероприятие внесло важный вклад в сплочение сообщества специалистов, занимающихся социализацией и поддержкой подростков, поиском путей повышения эффективности работы с проблемными несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. Отметим, что форум был организован правительством Приморского края.

форум Владивосток щербина приморье
Военкоры ФАН
Солнцепёк