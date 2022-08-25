Форум «Подростки 360» прошел в Приморье

По словам Щербины, в ходе масштабного форума «Подростки 360», который впервые состоялся во Владивостоке, специалисты со всей России обсудили важные темы трудоустройства и профессиональной ориентации несовершеннолетних, обеспечения их цифровой безопасности, повышения медиаграмотности, а также профилактики семейных конфликтов, сообщает ИА PrimaMedia.