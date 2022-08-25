Певцы чаще осуждают спецоперацию РФ, чем актеры и блогеры

Исследования показали, кто из знаменитостей по статистке больше всего поддерживает миссию российских властей на Украине.
Больше половины российских исполнителей высказалось против спецоперации РФ — 59,6%. Среди них певица Земфира, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, музыкальный коллектив Little Big. Поддержали миссию российских властей — 15,8%. Это певцы Олег Газманов, Николай Басков, Григорий Лепс и другие.
ИА Regnum выяснило, актеры и блогеры реже осуждают спецоперацию РФ. Так, среди деятелей кино всего 46% осуждающих, а среди шоуменов и телеведущих – 33,3%.