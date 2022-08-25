Алена Жигалова рассказала, куда уехала Лена Темникова после начала спецоперации

Журналистка и блогер Алена Жигалова в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» раскрыла нынешнее местонахождение вокалистки Лены Темниковой. После начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса знаменитость переехала в Португалию.
Жигалова подчеркнула, что ранее в связи с обострением общественно-политической обстановки певица публиковала неоднозначные посты, а позднее удаляла их. А затем артистка и вовсе «пропала с радаров».
«Выяснилось, что Елена Темникова уже несколько месяцев не живет в России. Она обосновалась в Португалии. Никто об этом не знает. Живет она с мужем и дочкой, но нигде это не афишируют», – отметила Жигалова.
Блогер также акцентировала внимание на том, что Темникова не собирается уходить с российских площадок. Знаменитость якобы продолжает снимать клипы и записывать песни – дальнейшая карьера вокалистки будет протекать в России.