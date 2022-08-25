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Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи на фоне экономического кризиса

Политика
Марин Ле Пен уличила Макрона во лжи на фоне экономического кризиса

Французский лидер Эммануэль Макрон солгал о причинах возникновения в стране экономического кризиса. Соответствующее заявление 25 августа сделала руководитель фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она подчеркнула, что истоки кризисной ситуации, связанной с экономикой, находятся не на Украине, как ранее заявил президент. Об этом Ле Пен написала в своем аккаунте в Twitter.

«Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии», — отметила лидер «Национального объединения».

Ранее французы раскритиковали Макрона из-за его планов обсудить с главой украинского государства Владимиром Зеленским ситуацию на ЗАЭС.

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