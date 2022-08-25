Военный эксперт Дандыкин о переводе ВСУ на стандарты НАТО: Киеву времени может не хватить

Трех лет на перевод ВСУ под стандарты Североатлантического альянса может и не быть у Киева, потому что российские войска планомерно перемалывают противника. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик Василий Дандыкин.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль сообщил журналистам о том, что со временем армия Украины полностью перевооружится под образцы НАТО.
«Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на стандарты Альянса», — привело заявление чиновника издание «УНН».
На полное перевооружение и интеграцию Киеву может потребоваться около трех лет, причем Каль полагает, что сократится и использование ВСУ наступательных систем. Таким образом их будет проще поддерживать в рабочем состоянии и обслуживать.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, заявление американского чиновника увязывается с информацией о недавнем транше США в три миллиарда долларов для Киева.
«Это происходит в рамках ленд-лиза, который как раз будет действовать от года до трех. Натовское оружие, которое получают ВСУ на 90% имеет американское происхождение, причем это поставки из арсеналов Пентагона, а деньги идут на загрузку ВПК, которое вооружает Пентагон. Круговорот оружия в природе», — отметил аналитик.
Перевод ВСУ на стандарты НАТО обусловлен тем, что, оказывая помощь Киеву, западные государства буквально выгребли всю советскую военную технику, хранящуюся на территории Восточной Европы.
«Поэтому сейчас передаются HIMARS, M-777, Javelin, Stinger, NLAW и так далее. А тех людей, которые обучаются в Англии — несколько тысяч человек, в Чехии, Польше, где-то, может быть, в Карпатских горах, они (Соединенные Штаты Америки — Прим. ФАН) попытаются полностью переучить на работу с образцами НАТО. Начиная от стрелкового, заканчивая танками, артиллерийскими системами, РСЗО, ПВО, БПЛА, станциями контрбатарейной борьбы и так далее», — продолжил Василий Дандыкин.
Соответственно Украина становится полноценным прокси США, обогнав в этом плане Польшу и Прибалтику.
«Тем не менее, трех лет для перевода Киева на стандарты Альянса может не хватить, спецоперация показала, что даже при медленном продвижении ВС РФ неумолимо перемалывает ВСУ и националистические батальоны», — заключил эксперт.
Ранее в Германии заявили о серьезных проблемах с поставками оружия и техники украинской армии, передает телеканал «360».