Диетолог Королева перечислила заболевания, которые провоцируют потерю аппетита

Отсутствие аппетита может быть связано с разными факторами, в числе которых упадок сил и ряд серьезных заболеваний. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева.
По словам специалиста, желание есть может пропадать при сахарном диабете, когда организм уже насытился. Кроме того, потеря аппетита бывает из-за упадка сил. Однако лучше всего сходить на прием к врачу и пройти обследование, чтобы выявить точную причину.
«Смотреть состояние желудочно-кишечного тракта, желудочный сок, состояние всех секретов желудочно-кишечного тракта, состояние слизистой и проводить онкопоиск у человека. Отсутствие аппетита может быть связано с онкологическим заболеванием», — цитирует Королеву Национальная служба новостей.
Также отсутствие тяги к еде может возникать на фоне вирусной или бактериальной инфекции, когда ухудшается самочувствие, поднимается температура, а организм борется с возбудителем. В таком случае нужно все равно хотя бы по чуть-чуть питаться для поддержания сил и выздоровления.