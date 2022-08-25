Старший лейтенант ВС РФ Аланкин предотвратил подрыв моста украинскими националистами

Минобороны РФ доложило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
В сообщении ведомства говорится, что гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин сорвал вражескую диверсию. Он заметил заминированные опоры автомобильного моста, по которому должна была проехать колонна российской бронетехники, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что морпехи под командованием Аланкина также вычислили замаскированные огневые точки украинских националистов и подавили их. В ходе боя были ликвидированы 20 военнослужащих ВСУ. Подчеркивается, что старший лейтенант после уничтожения противника лично обезвредил опоры моста.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ даже не обсуждает возможность наступления на Херсон из-за превосходящих сил артиллерии ВС РФ, передает телеканал «360».