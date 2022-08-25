Старший лейтенант ВС РФ Аланкин предотвратил подрыв моста украинскими националистами

Отмечается, что морпехи под командованием Аланкина также вычислили замаскированные огневые точки украинских националистов и подавили их. В ходе боя были ликвидированы 20 военнослужащих ВСУ. Подчеркивается, что старший лейтенант после уничтожения противника лично обезвредил опоры моста.