Жители китайской деревни обучают детей мастерству кунг-фу более 150 лет

Деревня Дакси подготовила свыше десяти поколений бойцов кунг-фу. Тренировки проходят дети обоих полов, начиная с восьми лет: за все время существования местные мастера обучили боевым искусствам более 200 учеников.
Опыт деревни аккумулируют в себе преподаватели, и одним из наиболее видных в Дакси является учитель кунг-фу Вэйцян Чжун. Он рассказал о том, чем занимаются его подопечные.
«Это место, где наши предки практиковали кунг-фу. Наша традиция обучению кунг-фу существует на протяжении уже более десяти поколений. Люди всех возрастов наследуют традиции предков и укрепляют свое здоровье», — пояснил он.
Деревенские жители обучаются кунг-фу в любом возрасте, но наиболее активно эту философию осваивают в привычных «школьных» рамках.
«Среди изучающих кунг-фу самому старшему 22 года, младшим — восемь и 12 лет. Сред них есть как мальчики, так и девочки», — объяснил Чжун.
Учитель Вэйцян Чжун тренирует молодежь на протяжении 30 лет и обучил кунг-фу уже несколько поколений.