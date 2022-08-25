Вынужденных переселенцев с Донбасса успешно трудоустраивают в Приморье

По словам Дубовицкого, в трудоустройстве вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР большую помощь оказывают ярмарки вакансий, выезды и экскурсии на предприятия региона. Одновременно Приморский центр занятости населения провел уже более 70 встреч с руководителями предприятий и организаций края по вопросам трудоустройства переселенцев, сообщает ИА PrimaMedia.