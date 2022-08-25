Вынужденных переселенцев с Донбасса успешно трудоустраивают в Приморье

Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий рассказал о помощи переселенцам с Донбасса в трудоустройстве.
По словам Дубовицкого, в трудоустройстве вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР большую помощь оказывают ярмарки вакансий, выезды и экскурсии на предприятия региона. Одновременно Приморский центр занятости населения провел уже более 70 встреч с руководителями предприятий и организаций края по вопросам трудоустройства переселенцев, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнил Дубовицкий, в результате проводимой работы в этой сфере уже удалось трудоустроить около сотни прибывших с Донбасса беженцев. Более 30 из них работодатели предоставили жилплощадь.