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Вынужденных переселенцев с Донбасса успешно трудоустраивают в Приморье

Общество
Вынужденных переселенцев с Донбасса успешно трудоустраивают в Приморье

Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий рассказал о помощи переселенцам с Донбасса в трудоустройстве.

По словам Дубовицкого, в трудоустройстве вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР большую помощь оказывают ярмарки вакансий, выезды и экскурсии на предприятия региона. Одновременно Приморский центр занятости населения провел уже более 70 встреч с руководителями предприятий и организаций края по вопросам трудоустройства переселенцев, сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнил Дубовицкий, в результате проводимой работы в этой сфере уже удалось трудоустроить около сотни прибывших с Донбасса беженцев. Более 30 из них работодатели предоставили жилплощадь.

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