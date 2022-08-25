Замглавы МВД Украины заподозрили в причастности к подготовке теракта под Калининградом

По словам мужчины, он написал Геращенко через Telegram-канал политика, после чего на связь с злоумышленником вышли представители «Азова», пишет mk.ru. Последние перечислили задержанному список необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства компонентов, которые местный житель позже приобрел. Это СВУ предполагалось использовать для взрыва объекта в поселке Переславское Калининградского района, добавил мужчина.