Замглавы МВД Украины заподозрили в причастности к подготовке теракта под Калининградом

Заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко заподозрили в причастности к подготовке теракта под Калининградом. Такой информацией поделился сторонник нацбатальона «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ), задержанный ранее по подозрению в подготовке атаки.
По словам мужчины, он написал Геращенко через Telegram-канал политика, после чего на связь с злоумышленником вышли представители «Азова», пишет mk.ru. Последние перечислили задержанному список необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства компонентов, которые местный житель позже приобрел. Это СВУ предполагалось использовать для взрыва объекта в поселке Переславское Калининградского района, добавил мужчина.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация