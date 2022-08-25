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Замглавы МВД Украины заподозрили в причастности к подготовке теракта под Калининградом

Происшествия
Замглавы МВД Украины заподозрили в причастности к подготовке теракта под Калининградом

Заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко заподозрили в причастности к подготовке теракта под Калининградом. Такой информацией поделился сторонник нацбатальона «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ), задержанный ранее по подозрению в подготовке атаки.

По словам мужчины, он написал Геращенко через Telegram-канал политика, после чего на связь с злоумышленником вышли представители «Азова», пишет mk.ru. Последние перечислили задержанному список необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства компонентов, которые местный житель позже приобрел. Это СВУ предполагалось использовать для взрыва объекта в поселке Переславское Калининградского района, добавил мужчина.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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