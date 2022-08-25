Могилу исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева отреставрировали во Владивостоке

Городская администрация Владивостока уведомила о завершении реставрации могилы исследователя Дальнего Востока, известного писателя и педагога Владимира Арсеньева, который захоронен на мемориальном участке Морского кладбища.
На могиле писателя установили стелу из рваного камня, увенчанную каменным крестом. Данный памятник признан объектом культурного наследия федерального значения, пишет ИА PrimaMedia.
Как сообщили в управлении, в нынешнем году исполнилось 150 лет со дня рождения Арсеньева. По этому случаю было решено отреставрировать могилу исследователя. Данное обновление стало первым после проводившихся в 1987 году ремонтных работ объекта.
Помимо этого, в текущем году по предложению Музея-заповедника истории Дальнего Востока намерены перенести из Благовещенска прах дочери Владимира Арсеньева Натальи, чтобы перезахоронить рядом с могилой отца.