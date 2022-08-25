В Выборге школьник сломал ребра взрослому знакомому

Как пишет 47news, 15-летнего юношу задержали накануне на улице Гагарина в Выборге. По данным полиции, в ночь на 27 июня на мосту у Южной улицы парень набросился на знакомого, избив его руками и ногами. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали переломы ребер, травму грудной клетки. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое. Задержанного подростка отпустили под подписку о невыезде.