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Четыре команды вышли в финал «Танкового биатлона»

Армия
Четыре команды вышли в финал «Танкового биатлона»

Второй полуфинальный заезд «Танкового биатлона» в рамках АрМИ-2022 прошел на полигоне в подмосковном Алабино. В нем приняли участие команды из Китая, Казахстана, Азербайджана и Вьетнама.

Отмечается, что танкисты из КНР и Казахстана не поразили ни одной цели во время фланговой стрельбы. Лучший результат показали вьетнамские военнослужащие, поразившие 19 из 24 мишеней, передает телеканал «Звезда».

По результатам двух полуфинальных заездов определились все участники финала «Танкового биатлона». Это команды России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Победитель конкурса будет определен 27 августа.

Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ показали лучший результат в индивидуальной гонке вторых экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона», передает телеканал «360».

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