Критик Сергей Соседов оценил шансы на успех нового шоу Лазарева «Аватар»

Экс-участник группы Smash!!, 39-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев анонсировал новое шоу «Аватар» на НТВ. Шансы этого проекта на успех оценил музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, факт публикации в Сети данных об этом проекте вызывает удивление, поскольку создатели нового шоу пытались сохранить его в тайне. При этом Соседов убежден: сам проект подает большие надежды.
«Мне кажется, что шоу способно захватить, если оно будет необычным», — отметил он в комментарии порталу BLITZ.center.
Ранее Соседов объяснил отсутствие победителей телепроекта «Ты супер!» на большой сцене. Как отметил критик, в этом плане очень многое зависит от самих исполнителей и их продюсеров.