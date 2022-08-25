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Критик Сергей Соседов оценил шансы на успех нового шоу Лазарева «Аватар»

Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов оценил шансы на успех нового шоу Лазарева «Аватар»

Экс-участник группы Smash!!, 39-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев анонсировал новое шоу «Аватар» на НТВ. Шансы этого проекта на успех оценил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, факт публикации в Сети данных об этом проекте вызывает удивление, поскольку создатели нового шоу пытались сохранить его в тайне. При этом Соседов убежден: сам проект подает большие надежды.

«Мне кажется, что шоу способно захватить, если оно будет необычным», — отметил он в комментарии порталу BLITZ.center.

Ранее Соседов объяснил отсутствие победителей телепроекта «Ты супер!» на большой сцене. Как отметил критик, в этом плане очень многое зависит от самих исполнителей и их продюсеров.

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