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Бастрыкин взял на контроль расследование убийства жительницы Башкирии и ее дочери

Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства жительницы Башкирии и ее дочери

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве 45-летней жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 17 августа. По предварительной информации, женщина с ребенком приехала в гости к близкой подруге. Во время посиделки со спиртными напитками произошел конфликт, после которого они бесследно исчезли.

Через восемь дней волонтеры нашли девочку с матерью мертвыми. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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