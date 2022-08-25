Бастрыкин взял на контроль расследование убийства жительницы Башкирии и ее дочери

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве 45-летней жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 17 августа. По предварительной информации, женщина с ребенком приехала в гости к близкой подруге. Во время посиделки со спиртными напитками произошел конфликт, после которого они бесследно исчезли.
Через восемь дней волонтеры нашли девочку с матерью мертвыми. Причины и обстоятельства трагедии выясняются. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.