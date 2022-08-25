Истинная угроза Европе: кто в ЕС еще надеется на благие намерения Вашингтона

Все больше европейских государств начинают противостоять Вашингтону, понимая, в какое опасное положение он их поставил. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Ранее СМИ сообщили, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Киев, где планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Цель одна — максимально согласовать поставки оружия, отправку своих военных инструкторов, возможно, и так называемых наемников, принять участие в подготовке личного состава. Это ключевая повестка. Такие вопросы никогда не афишируются. Все остальное — политический мусор, который формирует информационный фон, направленный на дискредитацию России», — предположил экс-сенатор.
Франц Клинцевич также указал на то, в каком тяжелом положении, на его взгляд, сегодня находится Европа.
«Американцы заставляют Европу за свой счет раскрутить оборонно-промышленный комплекс стран-участников НАТО. Цель одна — максимально удержать Украину от полного разгрома и ослабить Россию. Экономическая повестка тоже волнует министров иностранных дел и обороны, но не с Зеленским ее обсуждать. Он ни на что не влияет», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что даже в такой ситуации некоторые страны продолжают беззаветно верить Белому дому.
«Сегодня началось сопротивление Вашингтону со стороны европейских государств. Для них все становится крайне критично и небезопасно с точки зрения социально-политической и экономической ситуации. Страны же Восточной Европы стараются зарекомендовать себя русофобами в надежде, что Вашингтон их не бросит. Бросит!» — подытожил глава Российского союза ветеранов Афганистана.
Ранее политический советник Сергей Маркелов в беседе с ФАН оценил риторику главы МИД Великобритании Лиз Трасс в отношении России. По его мнению, все дело в борьбе за кресло премьер-министра этой страны.