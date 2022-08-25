VII Российский интернет-форум «Кавказ» завершился в Махачкале

Завершающим этапом форума стала дискуссия на тему цифрового будущего регионов Северо-Кавказского федерального округа. В частности, Газимагомедов заявил, что стоит внимательнее относиться к цифровизации жизни молодежи, поскольку данный процесс должен работать на благо человека, а не наоборот.