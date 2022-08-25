VII Российский интернет-форум «Кавказ» завершился в Махачкале

VII Российский интернет-форум «Кавказ» торжественно завершился в Дагестане. Мероприятие проходило 22 и 23 августа в столице республики — Махачкале.
Традиционный форум собрал представителей крупного IT-бизнеса и органов исполнительной власти. Главными вопросами для обсуждения стали информационная безопасность, развитие IT-индустрии и импортозамещение в данной сфере.
«К 2025 году мы должны достигнуть цифровой независимости. То есть основы программного обеспечения и обеспечение безопасности, которые мы создаем, мы обязаны сделать. Мы не должны быть уязвимы, в том числе, от кибератак. К этому надо готовиться и это надо развивать», — подчеркнул зампредседателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов.
Завершающим этапом форума стала дискуссия на тему цифрового будущего регионов Северо-Кавказского федерального округа. В частности, Газимагомедов заявил, что стоит внимательнее относиться к цифровизации жизни молодежи, поскольку данный процесс должен работать на благо человека, а не наоборот.