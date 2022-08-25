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Экс-депутат Рады Кива перечислил четырех преемников Зеленского, которых выбрал Запад

Политика
Экс-депутат Рады Кива перечислил четырех преемников Зеленского, которых выбрал Запад

Коллективный Запад уже выбрал преемника украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По его словам, пост главы государства могут занять главком ВСУ Валерий Залужный, экс-президент страны Петр Порошенко, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

«Становится все более очевидным, что Запад определился с кандидатурой на смену Зеленскому, который с каждым днем становится все более токсичным и вызывающим раздражение», — отметил он.

Ранее Илья Кива сообщил, что польское издание «Газета Выборча» назвала Валерия Залужного «первым атаманом Украины».

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