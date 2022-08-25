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Журналистка Жигалова заявила, что Лера Кудрявцева самостоятельно примет решение о разводе

Шоу-бизнес
Журналистка Жигалова заявила, что Лера Кудрявцева самостоятельно примет решение о разводе

Российский блогер и журналистка Алена Жигалова в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» лаконично прокомментировала слухи о разводе телеведущей Леры Кудрявцевой.

Жигалова акцентировала внимание на том, что Кудрявцева действительно переживает тяжелый период в жизни. Если слухи о расставании правдивы – телеведущая сама даст честный комментарий тогда, когда посчитает нужным.

«Лера – честный, открытый и прямой человек. Если она действительно решит расставаться с мужем, то она обязательно об этом расскажет и напишет», – высказалась журналистка.

Блогер подчеркнула, что не так давно Кудрявцеву заметили в компании бывшего возлюбленного певца Сергея Лазарева – именно на фоне подобных «встреч» и возникли слухи о разводе знаменитости.

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