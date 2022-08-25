Коммерческая тайна в политических интересах: политолог Стариков о ценовой политике России при экспорте энергоресурсов

Россия проводит переговоры с некоторыми странами Азии. Их предмет — скидка на нефть до 30%. Такую информацию предоставило агентство Bloomberg, сославшись на неназванного западного чиновника.
Ранее заместитель главы дипломатического ведомства России Александр Панкин заявил, что, если страны G7 попытаются установить предельные цены на нефть, наша страна не будет торговать ей себе в убыток.
В интервью ФАН ситуацию прокомментировал лидер «Партии Великое Отечество» историк, политолог, писатель и публицист Николай Стариков.
«Эти источники говорят: Россия хочет дать скидку покупателям своей нефти для того, чтобы не произошло каких-либо изменений в стоимости покупки нашего ресурса в случае, если Западу удастся ввести то, о чем он давно говорит, а именно потолок цены на российскую нефть, — рассуждает эксперт. — Вопрос, будет ли Россия продавать свою нефть, если этот потолок будет введен, ответа пока не имеет».
По мнению Старикова, также не имеет ответа вопрос, будет ли этот потолок вообще. Что же касается скидок на поставки наших ресурсов, в этом, как и в любой торговле ничего нового нет.
«Мы с вами, например, не знаем, по какой цене Россия продает газ Турции. Эта информация отсутствует. Неизвестна цена, по которой Россия продает газ в Китай по соответствующему газопроводу. В этом смысле часто имеет место коммерческая тайна в политических интересах», — заключает политолог.
Это разумное и правильное решения, чтобы обеспечить бесперебойную продажу наших ресурсов в условиях, когда Запад изо всех сил пытается создать эти перебои.
Россия неизбежно договорится с покупателями своих ресурсов, считает Николай Стариков.
«В ход идут прагматические резоны. Хотите покупать, давайте договоримся о цене, что Россия и делает», — резюмирует он.
Ранее Стариков прокомментировал обращение болгарского бизнеса к властям страны с требованием вернуть поставки российского газа.