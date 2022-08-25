Начальник Главного управления полиции Японии уйдет в отставку из-за убийства Синдзо Абэ

Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура подал в отставку. По его словам, он хочет взять на себя ответственность за недостаточное обеспечение безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Отмечается, что ранее агентство Associated Presss опубликовало доклад, посвященный обстоятельствам смерти Абэ. Специалисты пришли к выводу, что периметр безопасности вокруг места, на котором проходило выступление политика, был недостаточно плотным. Именно это позволило убийце приблизиться к бывшему премьер-министру, считают они. Накамура согласился, что безопасность была недостаточно обеспечена. Он подал заявление об отставке, не уточнив, когда его отставку официально примут.
Синдзо Абэ был убит 8 июля в ходе своего выступления в городе Нара. Убийцей стал бывший военнослужащий Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.