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В Приморье заметно сократилось число детей без родительского попечения

Общество
В Приморье заметно сократилось число детей без родительского попечения

В министерстве образования Приморского края зафиксировали позитивные сдвиги в сфере усыновления и опекунства одиноких детей.

По данным ведомства, за последние пять лет в регионе более чем на 20% (с 10 022 до 7 942) удалось снизить число детей, лишившихся по разным причинам попечения родителей. При этом более 84% детей сейчас воспитываются в семьях опекунов, усыновителей и приемных родителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Одновременно число организаций, в которых воспитываются дети без родителей, уменьшилось с 41 до 31. Положительные результаты объясняются тем, что власти региона уделяют большое внимание решению проблемы одиноких детей.

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