В Приморье заметно сократилось число детей без родительского попечения

По данным ведомства, за последние пять лет в регионе более чем на 20% (с 10 022 до 7 942) удалось снизить число детей, лишившихся по разным причинам попечения родителей. При этом более 84% детей сейчас воспитываются в семьях опекунов, усыновителей и приемных родителей, сообщает ИА PrimaMedia.