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«Современное сэппуку»: чем уход в отставку главы полиции Японии похож на традиции самураев

Политика
«Современное сэппуку»: чем уход в отставку главы полиции Японии похож на традиции самураев

При всей своей развитости японская цивилизация помнит о своих исконных традициях, адаптируя их под стандарты современности. Об этом в интервью ФАН заявил специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Ранее руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил об отставке. Таким образом он взял на себя ответственность за халатность в обеспечении безопасности, которая позволила убийце экс-премьера страны Синдзо Абэ осуществить покушение на него 8 июля.

«Самурай, по вине которого погиб господин, делает сэппуку (ритульное самоубийство. — Прим. ФАН), — заметил Придыбайло. — Эта японская традиция хоть и в более гуманных формах, но нашла отражение в этой истории. Вообще надо отметить, что Япония, при всем невероятно высоком уровне ее развития, не забывает свои традиции и обычаи, адаптируя их под стандарты современности. Это похвально».

Впрочем, продолжил спецкор RT, отставку главного полицейского Японии стоило ожидать даже в отрыве от специфических традиций этой страны.

«Ни он, ни его подчиненные не смогли обеспечить безопасность бывшего премьер-министра на публичном мероприятии, — заметил журналист. — Причем ситуация максимально нелепая: человек с каким-то самодельным пистолетом, сделанным из обрезков труб и чего-то распечатанного на 3D-принтере, смог совершить покушение на человека в окружении большого количества охраны. Конечно же, это косяк Накамуры, причем такой, что ему действительно стоило бы поступить в соответствии с исконными традициями самураев».

Ранее ФАН писал, что Япония намерена сохранить свое участие в проектах «Сахалин».
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