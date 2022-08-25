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Советник Зеленского Подоляк проговорился, что переговоры с РФ невыгодны ни Киеву, ни ЕС

Политика
Советник Зеленского Подоляк проговорился, что переговоры с РФ невыгодны ни Киеву, ни ЕС

Возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной не несет выгоды Киеву и государствам Европы. Об этом проговорился советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Политик подчеркнул, что не видит смысла в дипломатическом разрешении кризиса из-за слишком разного взгляда сторон на завершение конфликта.

«Это бессмысленный переговорный процесс, потому что у нас есть общественный консенсус, что мы не можем позволить себе оставить Россию на той или иной части страны», — заявил Подоляк в интервью Bild.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Одной из ее задач является полная денацификация и демилитаризация соседнего государства.

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