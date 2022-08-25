Буше заявил, что хотел продолжить карьеру в «Авангарде»

Американский хоккеист Рид Буше признался, что хотел в текущее межсезонье перейти в омский «Авангард».
Форвард подписал контракт с «ястребами» до конца следующего сезона. Буше должен заработать на менее 40 млн рублей. Сам американец признался, что очень хотел переехать именно в Омск.
«Я хотел играть вместе с Корбэном (Найтом). Мы посчитали, что Омск будет лучшим вариантом для нас», — цитирует Буше РИА Новости.
Буше в прошлом сезоне выступал в составе ярославского «Локомотива», однако покинул клуб на фоне секс-скандала.