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Буше заявил, что хотел продолжить карьеру в «Авангарде»

Спорт
Буше заявил, что хотел продолжить карьеру в «Авангарде»

Американский хоккеист Рид Буше признался, что хотел в текущее межсезонье перейти в омский «Авангард».

Форвард подписал контракт с «ястребами» до конца следующего сезона. Буше должен заработать на менее 40 млн рублей. Сам американец признался, что очень хотел переехать именно в Омск.

«Я хотел играть вместе с Корбэном (Найтом). Мы посчитали, что Омск будет лучшим вариантом для нас», — цитирует Буше РИА Новости.

Буше в прошлом сезоне выступал в составе ярославского «Локомотива», однако покинул клуб на фоне секс-скандала.

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