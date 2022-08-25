ВС РФ наносят сокрушительные удары по подразделениям ВСУ на правом берегу реки Ингулец

Генштаб ВСУ в свежей сводке сообщил о нанесении ударов российскими войсками по позициям украинской армии на нескольких участках фронта, в том числе на правом берегу реки Ингулец в Херсонской области.
Подчеркивается, что речь идет о районе, где украинскими войсками был создан «плацдарм» для наступления на Херсон. Отмечается, что размещенные там подразделения оказались отсечены от основных сил ВСУ, находящихся на правом берегу реки.
По имеющейся информации, российские войска активно наносят удары по местам сосредоточения сил противника, которые могут быть задействованы для деблокирования отрядов ВСУ у Давыдова Брода. Известно, что ВС РФ применяют для ударов высокоточные авиационные ракеты и артиллерию.
Ранее генерал Владимир Шаманов заявил, что российские войска демонстрируют высокий уровень подготовки в ходе СВО на Украине, передает Infox.