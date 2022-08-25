Женщинам после 40 лет назвали шесть правил для эффективного похудения

Таким образом, после 40 лет важно регулярно посещать врачей, в том гинеколога, эндокринолога, диетолога, поскольку проблемы с весом могут возникать из-за гормонального сбоя. Также стоит записаться на прием к психологу, чтобы скорректировать пищевое поведение, выяснить причины набора лишних килограммов и найти мотивацию для последующих перемен.