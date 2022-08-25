Женщинам после 40 лет назвали шесть правил для эффективного похудения

Многие женщины старше 40 лет интересуются способами безопасного, но эффективного похудения. Однако для этого нужно учитывать сразу несколько различных факторов.
Борьба с лишним весом проходит легче в 25-30 лет. Но естественные возрастные изменения снижают скорость этого процесса. Поэтому женщинам постарше требуется придерживаться нескольких простых правил: соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за здоровьем, уделять время физическим нагрузкам и ухаживать за телом, передает NEWS.ru.
Таким образом, после 40 лет важно регулярно посещать врачей, в том гинеколога, эндокринолога, диетолога, поскольку проблемы с весом могут возникать из-за гормонального сбоя. Также стоит записаться на прием к психологу, чтобы скорректировать пищевое поведение, выяснить причины набора лишних килограммов и найти мотивацию для последующих перемен.
Кроме того, следует понять, на сколько нужно похудеть. Для этого требуется снизить калорийность рациона, считать суточную норму, сделать рацион сбалансированным, придерживаться питьевого режима.
При этом необходимо увеличить физическую активность, например, записавшись в спортзал или включив в свое расписание пробежки и зарядки. Также важно не забывать о пользе косметических процедур, среди которых стоит особо выделить контрастный душ, растирание тела жесткой мочалкой, использование кремов и скрабов.