Шахназаров высказался о судьбе Манижи на российской сцене

В новом выпуске YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров отметил, что в нынешних реалиях продюсерам придется напрячься, чтобы развивать новые молодые таланты. Он также вспомнил о Маниже, заявив, что ее стараются протолкнуть на большую сцену.