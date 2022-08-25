Шахназаров высказался о судьбе Манижи на российской сцене

Журналист Михаил Шахназаров заявил, что певице Маниже в скором времени откроют путь на российскую сцену.
В новом выпуске YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров отметил, что в нынешних реалиях продюсерам придется напрячься, чтобы развивать новые молодые таланты. Он также вспомнил о Маниже, заявив, что ее стараются протолкнуть на большую сцену.
«Какие-то процессы, крыши. Я все понимаю. Ее пытаются завезти с периферии. Она ясно выразила свою позицию. Девушка не тянет на большую сцену. Как и большинство исполнителей», — высказался журналист.
Манижа не раз позволяла себе критические высказывания в адрес России на фоне спецоперации по защите граждан Донбасса. Однако впоследствии артистка извинилась за свои слова.