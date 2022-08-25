Минобороны РФ: Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.
В сообщении военного ведомства РФ говорится, что министры обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Шойгу заявил о важности посещения ядерного объекта сотрудниками МАГАТЭ и готовности российской стороны оказать необходимое содействие.
Отмечается, что глава Минобороны РФ также рассказал французскому коллеге о действиях ВСУ. По его словам, украинские войска могут нарушить безопасность на Запорожской АЭС.