МЧС располагает информацией о поджогах в лесах под Рязанью

Спасатели располагают информацией, что пожары в лесах Рязанской области произошли в результате поджогов. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.
Руководитель ведомства заявил, что ситуация с лесными пожарами под Рязанью является тяжелой, но контролируемой. Куренков уточнил, что в настоящее время в регионе действуют семь очагов пожаров, два их них полностью локализованы.
Ранее глава МЧС вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, главой Министерства природных ресурсов Александром Козловым и мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли в Рязанскую область. Они облетели горящие леса на вертолете, после чего провели заседание правительственной комиссии.