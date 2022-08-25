Экс-сенатор США Блэк увидел в существовании НАТО великую трагедию Запада

Североатлантический альянс следовало распустить сразу по окончании холодной войны. Такое мнение озвучил экс-сенатор Соединенных Штатов Ричард Блэк.
По мнению бывшего политика, когда-то объединение действительно положительно сказывалось на безопасности западного мира, но сейчас оно приносит лишь вред.
«Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратила свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение», — уточнил Блэк в интервью РИА Новости.
Также экс-член Сената США прокомментировал и возможное присоединение к блоку Финляндии и Швеции. Он счел это событие «ужасным».