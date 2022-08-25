Секретарь генсовета ЕР Турчак выразил уверенность в проведении референдумов в Донбассе

Референдумы по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик обязательно пройдут. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
По словам политика, опасений по данному вопросу не должно быть. Стоит отметить, что в данный момент также обсуждается присоединение к РФ освобожденных территорий Украины.
«Референдумы на территории Донбасса пройдут», — подчеркнул Турчак.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России.