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Секретарь генсовета ЕР Турчак выразил уверенность в проведении референдумов в Донбассе

Политика
Секретарь генсовета ЕР Турчак выразил уверенность в проведении референдумов в Донбассе

Референдумы по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик обязательно пройдут. Об этом сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам политика, опасений по данному вопросу не должно быть. Стоит отметить, что в данный момент также обсуждается присоединение к РФ освобожденных территорий Украины.

«Референдумы на территории Донбасса пройдут», — подчеркнул Турчак.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к проведению референдума по вхождению в состав России.

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