Находка углубляет сотрудничество с белорусским Витебском

В администрации Находкинского городского округа рассказали об официальном визите своей делегации в белорусский город Витебск.
Кроме представителей исполнительной и законотворческой власти Находки в делегации вошли руководитель местного отделения общественной организации «Опора России», представитель уполномоченного по защите предпринимателей в Приморском крае по городу Находка и руководитель находкинской федерации бокса, сообщает ИА PrimaMedia.
Делегация из Находки планирует подписать с властями Витебска многопрофильное соглашение о сотрудничестве в разных сферах. Во время визита она ознакомится с культурным и производственным потенциалом Витебска.