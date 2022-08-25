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Находка углубляет сотрудничество с белорусским Витебском

Экономика
Находка углубляет сотрудничество с белорусским Витебском

В администрации Находкинского городского округа рассказали об официальном визите своей делегации в белорусский город Витебск.

Кроме представителей исполнительной и законотворческой власти Находки в делегации вошли руководитель местного отделения общественной организации «Опора России», представитель уполномоченного по защите предпринимателей в Приморском крае по городу Находка и руководитель находкинской федерации бокса, сообщает ИА PrimaMedia.

Делегация из Находки планирует подписать с властями Витебска многопрофильное соглашение о сотрудничестве в разных сферах. Во время визита она ознакомится с культурным и производственным потенциалом Витебска.

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