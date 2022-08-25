В Минэнерго рассказали, как не допустить банкротства российских компаний из-за угольного эмбарго ЕС

После начала действия европейского эмбарго на поставки российского угля угледобывающие и металлургические компании РФ стали испытывать экономические сложности. В связи с этим в Минэнерго предложили изменить расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) передают «Известия».
Из-за западных санкций российским компаниям приходится продавать уголь на 50% ниже мировой стоимости, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов. При этом уголь из РФ более качественный, чем тот, что поставляют азиатские страны.
Изменение формулы НДПИ может сократить нагрузку на бизнес на 4 млрд рублей в год. Чтобы не допустить банкротства российских компаний, необходимо отказаться от использования австралийского индекса при расчете налога и применить правила с фиксированной ставкой, отмечают в Минэнерго.
Ранее издание «ФедералПресс» писало о подробностях угольного эмбарго Евросоюза против России.