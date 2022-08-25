В Минэнерго рассказали, как не допустить банкротства российских компаний из-за угольного эмбарго ЕС

Изменение формулы НДПИ может сократить нагрузку на бизнес на 4 млрд рублей в год. Чтобы не допустить банкротства российских компаний, необходимо отказаться от использования австралийского индекса при расчете налога и применить правила с фиксированной ставкой, отмечают в Минэнерго.