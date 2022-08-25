Журналистка Алена Жигалова рассказала, каким будет шоу «Голос» без Дмитрия Нагиева

Согласно мнению Жигаловой, «Гoлoс» ожидают большие перемены. Зрители будут наблюдать за новыми выпусками программы со смехом, а для поднятия рейтингов в шоу также можно позвать Леонида Якубовича, чтобы он раздавал конкурсантам подарки в виде огурцов.