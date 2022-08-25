Российская журналистка и блогер Алена Жигалова в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» прокомментировала уход шоумена Дмитрия Нагиева с места ведущего вокального проекта «Гoлoс».
Жигалова акцентировала внимание на том, что с увольнением Нагиева ушла и целая эпоха. Теперь зрителям будет тяжело смотреть любимую передачу с другим ведущим.
«На его место пришла Лариса Гузеева. Она эмигрировала из «Давай поженимся» в шоу «Гoлoс». Надеюсь, что перфомансы Ларисы Гузеевой окажутся гораздо прикольнее, чем сюрпризы женихов из ее шоу «Давай поженимся», – сыронизировала журналистка.
Согласно мнению Жигаловой, «Гoлoс» ожидают большие перемены. Зрители будут наблюдать за новыми выпусками программы со смехом, а для поднятия рейтингов в шоу также можно позвать Леонида Якубовича, чтобы он раздавал конкурсантам подарки в виде огурцов.