Кедми: БПЛА должны быть на вооружении каждой роты российской армии

Беспилотные летательные аппараты должны стоять на вооружении в каждой роте ВС РФ для разведки местности и эффективного тактического планирования атак на противника. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.
Он подчеркнул, что в контексте стратегических решений беспилотники должны быть в распоряжении каждого командира роты, передает ИА SM.News.
«Они нужны для разведки. Очень важно для исхода боя правильно оценить обстановку. Неизвестность и неопределенность являются самыми большими проблемами во время военных действий. Чем больше беспилотников, тем проще контролировать динамику боев», – убежден эксперт.
При этом БПЛА должны быть боевыми, чтобы наносить удары по объектам противника, уточнил Кедми. Важно не просто отслеживать количество вооружения и военной техники неприятеля, но и уничтожать их посредством беспилотников, резюмировал аналитик.
Ранее телеканал «360» отмечал, что российские военные уничтожили порядка 1800 беспилотников ВСУ с момента начала спецоперации.