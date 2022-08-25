Удар по символу сопротивления украинскому режиму: политолог Голубь о гибели Дарьи Дугиной

Как считает собеседник ФАН, целью заказчиков этого чудовищного преступления была именно Дарья Дугина, а не ее отец. Голубь мотивирует это тем, что на протяжении последних месяцев рупоры украинского режима публично на всех доступных им площадках — в соцсетях, на телевидении, вплоть до выступлений официальных лиц и чиновников — завуалированно или в открытую заявляли, как именно они собираются убивать российских детей.