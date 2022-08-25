Удар по символу сопротивления украинскому режиму: политолог Голубь о гибели Дарьи Дугиной

Насильственная смерть 29-летней политолога и журналиста Дарьи Дугиной продолжает оставаться «точкой кипения» для многих жителей России. И тут неважно, было ли знакомство личным или о Дарье имели представление только по ее общественной работе, многочисленным выступлениям перед различной аудиторией, а также по деятельности ее отца Александра Дугина.
Публицист, политолог Юрий Голубь в беседе с ФАН отметил, что Дарья была патриотом, которая вела борьбу с нацизмом на своем поле боя.
По мнению политического аналитика, среди тех, кто занимается сейчас денацификацией Украины, есть определенное разделение труда — одни выполняют поставленные президентом России задачи своим ратным трудом, другие, как Дарья Дугина, делают ту же самую работу при помощи слова, пытаясь донести и показать правду о происходящих там событиях.
Юрий Голубь отмечает, что, конечно, в первую очередь, символом русского мира был отец Дарьи, Александр Дугин, но и она сама точно также входила в эту плеяду.
«И вот этот символ и притянул, очевидно, к ней эту беду. Важно было в преддверии самого большого праздника нацистской Украины — Дня независимости — нанести удар по символу сопротивления нынешнему украинскому режиму. И такой удар был нанесен по Дарье», — отметил политолог.
Как считает собеседник ФАН, целью заказчиков этого чудовищного преступления была именно Дарья Дугина, а не ее отец. Голубь мотивирует это тем, что на протяжении последних месяцев рупоры украинского режима публично на всех доступных им площадках — в соцсетях, на телевидении, вплоть до выступлений официальных лиц и чиновников — завуалированно или в открытую заявляли, как именно они собираются убивать российских детей.
«Вот они и продемонстрировали, как они собирается убивать наших детей, они это наглядно показали. В общем-то, ничего нового мы о них не узнали, об их сущности, потому что детей они убивают. По крайней мере, с 2014 года», — подчеркнул Юрий Голубь.
Возвращаясь к убийству молодой девушки, политический аналитик отметил, что Дарья — дочь, наверное, самого известного мыслителя в современной России, во многом олицетворявшая собой то, что он говорил.
«Она воплощала это в какие-то определенные поступки, какую-то конкретную работу, какие-то конкретные действия. Он говорил о подвиге — она этот подвиг делала. Дарья Дугина (и это не преувеличение) — мученица русского мира», — заключил Юрий Голубь.
Политолог и журналист Дарья Дугина погибла в ночь на 21 августа на трассе в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. По факту смерти СКР было возбуждено уголовное дело. ФСБ по горячим следам удалось установить, что к убийству Дугиной может быть причастна гражданка Украины Наталья Вовк. По версии следствия, Вовк, незадолго до трагедии арендовавшая жилье в том же доме, где проживала Дарья Дугина, следила за передвижениями журналистки.
Наталья Вовк вместе с 12-летней дочерью спешно покинула Россию 21 августа, выехав в Эстонию через погранпереход в Псковской области.
Официальный Киев в лице советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка 21 августа заявил, что Украина не причастна к убийству дочери российского философа Александра Дугина — Дарьи.
Между тем, политолог Иван Скориков назвал убийство журналистки Дарьи Дугиной террористическим актом со стороны Украины и призвал российские власти причислить СБУ и ВСУ к террористическим организациям.