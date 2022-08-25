Губернатор Кубани Кондратьев на совещании с педагогами развеселил публику анекдотом

В вагоне электрички едут четыре физика и четыре математика. У физиков четыре билета, у математиков — один. «У нас алгоритм!» — ответили математики на недоуменные взгляды коллег. Входит контролер. Математики вчетвером прячутся в туалете. Контролер стучит, высовывается рука с билетом, контролер надрывает его и уходит. На обратном пути физики покупают четыре билета, математики — ни одного. «У нас алгоритм!», — снова говорят они. Физики первыми прячутся в туалет, математики стучат, высовывается рука с билетом, математики забирают его и спокойно ждут контролера.