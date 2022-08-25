Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Губернатор Кубани Кондратьев на совещании с педагогами развеселил публику анекдотом

Общество
Губернатор Кубани Кондратьев на совещании с педагогами развеселил публику анекдотом

В Краснодарском крае прошло совещание научно-педагогической общественности региона. В его работе принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На совещании обсуждались многие вопросы и проблемы педагогов региона, передает сетевое издание «Южный Федеральный». Когда зашел разговор на тему разности мышления педагогического состава российских учреждений образования, Вениамин Кондратьев неожиданно проиллюстрировал тему анекдотом.

В вагоне электрички едут четыре физика и четыре математика. У физиков четыре билета, у математиков — один. «У нас алгоритм!» — ответили математики на недоуменные взгляды коллег. Входит контролер. Математики вчетвером прячутся в туалете. Контролер стучит, высовывается рука с билетом, контролер надрывает его и уходит. На обратном пути физики покупают четыре билета, математики — ни одного. «У нас алгоритм!», — снова говорят они. Физики первыми прячутся в туалет, математики стучат, высовывается рука с билетом, математики забирают его и спокойно ждут контролера.

Учителя отреагировали на неожиданный стендап губернатора смехом и аплодисментами.

кубань совещание педагоги вениамин кондратьев
Военкоры ФАН
Солнцепёк