В Магнитогорске мачеха откусила нос восьмилетнему мальчику

По данным полиции, родной отец восьмилетнего мальчика скончался, поэтому он с 2016 года находился на иждивении мачехи. Женщина избивала ребенка, втыкала ему в лицо и тело шариковую ручку. Зимой этого года ребенка изъяли у мачехи. В ходе экспертизы было установлено, что россиянка обезобразила лицо мальчика, откусив ему нос.