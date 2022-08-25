В Магнитогорске мачеха откусила нос восьмилетнему мальчику

Жительница Челябинской области откусила нос малолетнему пасынку, сообщает в четверг источник в правоохранительных органах региона.
По данным полиции, родной отец восьмилетнего мальчика скончался, поэтому он с 2016 года находился на иждивении мачехи. Женщина избивала ребенка, втыкала ему в лицо и тело шариковую ручку. Зимой этого года ребенка изъяли у мачехи. В ходе экспертизы было установлено, что россиянка обезобразила лицо мальчика, откусив ему нос.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Органы опеки передали школьника бабушке в другой регион.