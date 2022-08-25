В Пентагоне заявили о постепенном переходе ВСУ на стандарты вооружения НАТО

Украинские войска постепенно прейдут на вооружение стандартов НАТО, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.
По его словам, в настоящее время и обозримом будущем Украина может использовать боевые системы и боеприпасы, которые она сама производит. Однако в конечном счете ВСУ полностью перейдут на западное вооружение.
«В сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Североатлантического альянса», — заявил Каль.
Он добавил, что процесс перевооружения украинских войск может занять около трех лет. По его словам, ВСУ будут базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их количестве, которые проще обслуживать.
Ранее в Германии заявили о серьезных проблемах с поставками оружия и техники украинской армии, передает телеканал «360».