Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Пентагоне заявили о постепенном переходе ВСУ на стандарты вооружения НАТО

Армия
В Пентагоне заявили о постепенном переходе ВСУ на стандарты вооружения НАТО

Украинские войска постепенно прейдут на вооружение стандартов НАТО, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.

По его словам, в настоящее время и обозримом будущем Украина может использовать боевые системы и боеприпасы, которые она сама производит. Однако в конечном счете ВСУ полностью перейдут на западное вооружение.

«В сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Североатлантического альянса», — заявил Каль.

Он добавил, что процесс перевооружения украинских войск может занять около трех лет. По его словам, ВСУ будут базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их количестве, которые проще обслуживать.

Ранее в Германии заявили о серьезных проблемах с поставками оружия и техники украинской армии, передает телеканал «360».

пентагон Вооружение нато всу украина
Военкоры ФАН
Солнцепёк